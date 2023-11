W ciągu 4 dni posadzili 300 drzew. Akcja WWF Polska i Lidl Polska w gminie Grodzisk

Jak informują organizatorzy akcji, stan zachowania przyrody w Polsce jest alarmujący – określany jest jako dobry tylko dla 20 proc. siedlisk przyrodniczych i ok. 36 proc. gatunków chronionych. Najczęstszą przyczyną powodującą utratę różnorodności biologicznej w Unii Europejskiej są niewłaściwe praktyki rolne oraz wynikające z nich zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

– Gospodarka rolna opiera się na zasobach takich jak gleba, woda i różnorodność biologiczna. Jednocześnie rolnictwo jest jedną z najbardziej istotnych przyczyn degradacji tych zasobów. Zaorywanie miedz, oczek wodnych, usuwanie drzew, krzewów i zadrzewień śródpolnych, stosowanie pestycydów, nadmierne używanie nawozów sztucznych to złe praktyki, wpływające niekorzystnie na glebę, wodę i bioróżnorodność. Mamy nadzieję, że takie praktyki będą stosowane coraz rzadziej. Naszymi działaniami chcemy pokazać, że dbałość o zasoby, w szczególności o różnorodność biologiczną, jest korzystna dla rolników, środowiska i konsumentów żywności. To nasz kolejny projekt z Lidl Polska, w którym podejmujemy wspólne działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz minimalizowania ich wpływu na środowisko

Ambasadorem akcji jest Patryk Kokociński, zwycięzca konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021, organizowanego przez Fundację WWF Polska. Prowadzi rodzinne gospodarstwo w Snowidowie i choć gospodaruje daleko od wybrzeża, wprowadził szereg praktyk przyjaznych dla ekosystemu morskiego i dla ochrony przyrody, co docenili eksperci m.in. z WWF Polska zasiadający w kapitule konkursu.

Prowadzone przez rolnika gospodarstwo wdrożyło m.in. utrzymanie całorocznej okrywy roślinnej, stosowanie płodozmianu, użycie międzyplonów z udziałem roślin bobowatych, niekoszenie poboczy, pozostawienie miedz śródpolnych czy nawożenie na podstawie analizy gleby. Jury doceniło również starania Patryka Kokocińskiego w obszarze zrównoważonego gospodarowania wodami, co pozwala mu na retencję wody i na zredukowanie następstwa dłuższych okresów bezdeszczowych. Do tego rolnik wraz z rodziną tworzy strefy buforowe wzdłuż cieków i rowów, poprzez pozostawienie pasów dzikiej roślinności oraz odtwarza zadrzewienia śródpolne.

Nasadzenia to pierwszy punkt zaplanowanych działań. Kolejnym etapem są warsztaty dotyczące różnorodności biologicznej oraz adaptacji do zmian klimatu. Lidl Polska i Fundacja WWF Polska - jak zapowiedziano - będą upowszechniać dobre praktyki wśród dostawców współpracujących z siecią, by ich sposób pracy również bardziej wspierał bioróżnorodność.