Patriotyczne morsowanie w Kuźnicy Zbąskiej. Morsy uczciły Święto Niepodległości

Jak zwykle przed wspólną kąpielą odbyła się rozgrzewka, po której nastąpiło wejście do wody. Po wspólnej kąpieli na wszystkich czekał poczęstunek.

Jest wiele powodów, przez które morsy decydują się na tą nietypową aktywność wchodzenia do zimnej wody. Poza okazją do ciekawego spędzenia czasu to przede wszystkim pozytywne rezultaty, takie jak poprawa odporności. Każde morsowanie wywołuje u nich sporą dawkę adrenaliny i pozytywnej energii.