Piękne, wiosenne i świąteczne. Podopieczni WTZ tworzą niepowtarzalne ozdoby

Wiosna powoli puka do naszych okien, więc warto jej klimat wprowadzić również do domów. Szukacie pomysłu na prezent? A może dekoracji, którymi chcecie ozdobić dom na nadchodzące święta albo po prostu na wiosnę? Jak zawsze z pomocą przychodzą uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy w pracowniach skrupulatnie tworzą już swoje dzieła.

Wszystkich, którzy poszukują unikalnych ozdób, zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej warsztatowej manufaktury. Można to zrobić od poniedziałku do piątku, w budynku przy ulicy Zbąszyńskiej 1, w godzinach od 9 do 14, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z terapeutami: 667 871 717.

Zapraszamy i zapewniamy, że warto! Takich ozdób z pewnością nie kupicie nigdzie indziej. Każda z nich jest niepowtarzalna, wykonana z sercem i pełnym zaangażowaniem. Pamiętajmy, że sięgają po te prace, wspieramy rehabilitację i terapię osób niepełnosprawnych - podopiecznych warsztatów.