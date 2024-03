Pijany motorowerzysta zatrzymany. Miał prawie 2 promile!

Mężczyzna został zatrzymany do kontroli w niedzielę, 3 marca, około godziny 20.

- Funkcjonariusze z zespołu patrolowo-interwencyjnego podczas pełnienia służby zauważyli motorowerzystę, którego styl jazdy wzbudził podejrzenia mundurowych. Jak się okazało - całkiem słusznie. Badanie trzeźwości wykazało, że 34-latek miał w organizmie 1,95 promila alkoholu. Obywatel Mołdawii stracił prawo jazdy, a o wymiarze kary za popełnione przestępstwo zadecyduje sąd

- mówi st. sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia. Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. złotych. Świadczenie pieniężne może być orzeczone przez sąd nawet do kwoty 60 tys. złotych.

Nietrzeźwy kierowca na drodze to zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policjanci ponownie apelują o rozsądek i trzeźwość na drogach.