Powiat wolsztyński: Dwanaście osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym

Jak dodaje, w zdecydowanej większości nie wykazują objawów chorobowych. Zostały objęte nadzorem ze względu na to, że wróciły z terenów objętych transmisją wirusa. - Objawy, które występują u tych osób, wskazują na infekcje. Dla koronawirusa typowe są duszności, kaszel i gorączka. Wirus ten powoduje zmiany w płucach. W żadnym z tych przypadków nie ujawniliśmy takich objawów- wyjaśnia Lidia Kwinto. Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym, u których występują objawy wskazujące na infekcję, mają ograniczoną swobodę kontaktów społecznych. - Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie telefonicznym. Codziennie informują nas o swoim stanie zdrowia. Jeżeli pojawią się niepokojące objawy, natychmiast zorganizujemy transport i powiadomimy oddział zakaźny- wyjaśnia.

Dyrektor PSSE w Wolsztynie uspokaja. Do tej pory w powiecie nie odnotowano żadnego podejrzenia zakażenia, nikt nie został poddany kwarantannie, u żadnego z mieszkańców nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia badań na ewentualną obecność wirusa. - Jednocześnie apelujemy, żeby w przypadku jakichkolwiek uzasadnionych podejrzeń, nie wychodzić z domu, nie kierować się samemu do lekarza, tylko skontaktować się z nami pod dostępnym całą dobę numerem telefonu alarmowego: 508 396 948 lub z oddziałem zakaźnym – lista dostępna na stronie www.psse-wolsztyn.pl. Osoby, które zgłosiły się do sanepidu, zrobiły to w związku z wątpliwościami po powrocie z podróży- dodaje L. Kwinto.