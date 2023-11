Przestępczy duet usłyszał zarzuty kradzieży. Grozi im nawet pięć lat więzienia

Do kradzieży doszło we wtorek, 14 listopada. Policjanci zostali powiadomieni, że z marketu budowlanego skradziono 6 sterowanych bezprzewodowo urządzeń - gniazdek elektrycznych i dzwonków o łącznej wartości około 1000 złotych. Sprawca schował towar do plecaka, a następnie wyszedł ze sklepu. Uruchomiony przy drzwiach alarm go nie wystraszył. Pracownicy wybiegli za mężczyzną, jednak ten nie reagował na wezwanie do zatrzymania. Jeden z pracowników nagrał wizerunek oddalającego się złodzieja.

Policjanci, którzy dotarli na miejsce, przeanalizowali nagrania z monitoringu. Wynikało z nich, że sprawca przebywał w sklepie w towarzystwie dwóch kobiet. Jednej z nich, już po wyjściu z marketu, przekazał plecak ze skardzionym towarem.