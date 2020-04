Przypominamy, że od kwietnia obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów!

Przypomnijmy, że jak już informowaliśmy, segregacja odpadów obowiązuje wszystkich. Nie ma już możliwości, żeby za wyższą opłatą, wszystko wrzucać do jednego, przysłowiowego wora. To oznacza również, że wszyscy, którzy wcześniej nie segregowali odpadów i wybierali opcję płacenia za to wyższych stawek, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji.