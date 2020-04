Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ponownie otwarty

PSZOK usytuowany przy ulicy Kościańskiej w Grodzisku Wielkopolskim czynny będzie jak dotychczas czyli:

- w poniedziałki od 15.00 do 19.00

- w środy od 15.00 do 19.00

- w piątki od 15 do 19.00

- w soboty od 10.00 do 18.00

Odpady na PSZOK będą przyjmowane od mieszkańców tylko z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z obowiązującym regulaminem dostępnym na stronie internetowej Związku: www.selekt.czempin.pl oraz na stronie internetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski: www.grodzisk.wlkp.pl jest również wywieszony na miejscu w PSZOK-u.