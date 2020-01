Rakoniewice: wręczenie pamiątkowych tablic na nagrobki powstańców

W Urzędzie Miejskim w Rakoniewicach odbyło się kolejne, uroczyste wręczenie tablic rodzinom powstańców wielkopolskich, które zostaną umieszczone przy powstańczych mogiłach znajdujących się na terenie gminy. W spotkaniu udział brali burmistrz Gerard Tomiak, jego zastępca Arkadiusz Pawłowski oraz goście reprezentujący rodziny powstańców. W ramach drugiej tury akcji znakowania nagrobków, do rakoniewickiego ratusza złożono wnioski o przygotowanie ośmiu tablic. Wszystkie zostały przekazane do zamontowania na mogiłach. Władze Rakoniewic serdecznie dziękują wszystkim osobom, które wzięły udział w wydarzeniu. Przy tej okazji zachęcają rodziny powstańców, które jeszcze nie składały wniosków o przygotowanie tablic, o złożenie w kolejnym naborze. Można to uczynić do 15 czerwca, kontaktując się w sprawie szczegółów w Urzędzie Miejskim, z zastępcą burmistrza, pod telefonu: 61 29 365 25.