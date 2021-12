Rekordowo wysokie podwyżki cen gazu i prądu od 1 stycznia 2022 roku? URE wkrótce ogłosi decyzję

W nowym roku wydamy więcej na podstawowe opłaty za gaz i prąd. Nie wiadomo jeszcze, jakich stawek możemy się spodziewać, ale nie ulega wątpliwości, że będą one wysokie. Muszą one zostać zatwierdzone do 17 grudnia, ponieważ pozwoli to na wprowadzenie ich od 1 stycznia.

O szczegółach taryf będzie można mówić dopiero po ich publikacji, ale zakładamy podwyżki, które będą wyższe niż inflacja – mówi Magdalena Dąbrowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Regulacji Energetyki.

Według nieoficjalnych informacji, zdobytych przez dziennikarzy Radia Zet, ceny energii elektrycznej mogą być o około 20 procent wyższe niż dotychczas, z kolei gazu nawet o średnio 40 procent większe dla indywidualnych odbiorców wykorzystujących go do ogrzewania domów. Mniejszego, bo około 10-procentowego, wzrostu możemy spodziewać się dla osób, które wykorzystują go jedynie w kuchenkach gazowych.