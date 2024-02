Rolnicy z powiatu grodziskiego znów protestowali w Poznaniu. Dołączyli do nich myśliwi

Wtorkową blokadę stolicy Wielkopolski już w piątek w mediach społecznościowych zapowiedziała zrzeszająca wielkopolskich rolników organizacja Rola Wielkopolski. Ta sama, która stała za niedawną akcją protestacyjną na alei Niepodległości w Poznaniu.

- Nie możemy pozwolić, aby rząd przymykał oko na import zboża i rzepaku z Ukrainy bez papierów oraz na to, żeby ci, którzy to pokazują, byli zastraszani i ścigani przez ukraińskie służby. W kwestii zielonego ładu też nie podjęto żadnych kroków, które by nas satysfakcjonowały! Tym samym ostrzegamy władze, że lekceważenia nas rolników sprawi, że protesty będą przybierały coraz bardziej agresywny charakter

- zapowiadali przedstawiciele organizacji Rola Wielkopolski jeszcze przed rozpoczęciem wtorkowego protestu.

Na drogach w całej Wielkopolsce już od wczesnych godzin porannych występowały utrudnienia w ruchu z powodu przejazdu kolumn traktorów, które zmierzały w kierunku Poznania. Podobnie jak 9 lutego, gdy odbyła się pierwsza akcja protestacyjna, rolnicy z powiatu grodziskiego docierali do punktu zbiórki w Trzebawiu, a stamtąd zwartą kolumną wyruszyli do stolicy województwa. Tym razem dołączyli do nich myśliwi.