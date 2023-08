Seria włamań do mieszkań w Wolsztynie. Złodzieje kradną pieniądze i kosztowności

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie pracują nad sprawą pięciu włamań, do których doszło w ostatnich dniach na terenie miasta. Nieznani sprawcy splądrowali mieszkania przy ulicach Żeromskiego, Przemysłowej, Garbarskiej i Słonecznej.

- Przeprowadzone do tej pory czynności wskazują na to, że mieszkania były wcześniej obserwowane przez późniejszych sprawców, którzy włamywali się do nich pod nieobecność właścicieli. Z tego też względu przestępstwa zgłaszane były po jednym lub kilku dniach