Spółdzielnia Socjalna "Na Piątkę" rozpoczęła prace nad nadzwyczajnym kalendarzem

Osoby niepełnosprawne intelektualnie będą twarzami wyjątkowego kalendarza

Bohaterami kalendarza zostaną Mirka, Patrycja i Łukasz, którzy na co dzień zatrudnieni są w sklepie przy ulicy Zbąszyńskiej. Zapozują do zdjęć na każdy z dwunastu miesięcy. W tym projekcie zostaną pokazani z zupełnie innej strony - nieznanej klientom piekarni. Motywem przewodnim sesji, zarówno tej, która się odbyła oraz następnych, które są planowane na najbliższe dni, było uchwycenie naszych bohaterów podczas ich pracy, realizowania pasji, ale przede wszystkim podczas spełniania ich marzeń. Kalendarz to projekt, na który udało się pozyskać dofinansowanie w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2021.