Trwają kontrole kotłowni. Niestety znów wykryto nieprawidłowości

Podczas prowadzonych kontroli oraz wizji w terenie, stwierdzono gromadzenie do spalania materiału pochodzącego z mebli, które przeznaczone były do odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Prowadzone kontrole są narzędziem, po które najczęściej pracownicy ratusza sięgają, gdy istnieje podejrzenie niestosowania się do obowiązujących przepisów. Często jest to również pokłosie sygnałów, które trafiają do urzędu od mieszkańców.

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim przypomina:

CZYM MOŻNA PALIĆ W PIECU:

- drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowanym,

- węglem, koksem,

- papierem, tekturą i opakowaniami z papieru,

- odpadami z kory i korka,

- trocinami, wiórami i ścinkami,

- pelletem, brykietami drzewnymi,

- zbożem.

CZYM NIE WOLNOPALIĆ W PIECU?

- odpadami plastikowymi, butelkami po napojach, kartonami po sokach i mleku, styropianu

- zużytymi oponami i innymi odpadami z gumy,

- lakierowanymi i malowanymi elementami drewnianych, mebli oraz płyt klejonych, lakierowanych i malowanych,

- sztuczną i naturalną skórą, odzieżą i tekstyliami, obuwiem,

- bateriami, przewodami,

- opakowaniami po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin i innych chemikaliach.

- opakowaniami i pozostałościami po farbach i lakierach,

- papierem bielonym związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.