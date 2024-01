Trwają zapisy na IX Grodziski Maraton Zumba Fitness

Zumba od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród kobiet. To połączenie tańca i aerobiku. Dynamiczne choreografie, na które składają się kombinacje ruchów w rytm muzyki, a do tego fantastyczna zabawa. Intensywność ćwiczeń poprawia kondycję, ujędrnia ciało i powoduje spalanie tkanki tłuszczowej.

Kolejna taka okazja już 10 lutego! Tego dnia w Grodzisku Wielkopolskim już po raz dziewiąty odbędzie się maraton zumby, który w tym roku poprowadzą Claudiu Gutu z Rumunii, Mateusz Śmikiel, Marita Piechowiak, Joanna Łodyga, Joanna Walkowiak i Julka Hildebrand-Matuszak.

Początek o godzinie 16. Koszt udziału w wydarzeniu to 10 złotych. Ilość miejsc jest ograniczona, więc nie ma na co czekać i warto już dziś się zapisać. Można to zrobić TUTAJ - KLIKNIJ LINK!

Opłatę za udział w wydarzeniu należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim (08 9063 0008 0000 0011 1100 0028). W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz dopisek "Maraton Zumba Fitness".