Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku zaprasza. Seniorzy mogą tu rozwijać swoje talenty i pasje

Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest poprawa jakości życia seniorów poprzez edukację. Pozwala on na przełamywanie stereotypów dotyczących wieku, umożliwia aktywne uczestnictwo w społeczeństwie i zachęca do ciągłego rozwoju.

UTW w Grodzisku Wielkopolskim działa pod patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich osób, które ukończyły 50 lat i chcą rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać wiedzę i utrzymywać aktywność intelektualną.

Członkostwo w UTW to nie tylko możliwość nauki, ale również okazja do nawiązania nowych znajomości, uczestnictwa w wyjazdach, warsztatach i spotkaniach z osobami o podobnych zainteresowaniach. Studenci mogą między innymi uczyć się języków obcych, brać udział w zajęciach artystycznych, spotkaniach dyskusyjnych i aktywnościach sportowych.

Inauguracja nowego roku akademickiego Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku odbędzie się 26 września na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Wszyscy, którzy chcą dołączyć do UTW, mają ku temu okazję. Biuro, które mieści się w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej "Promessa", we wrześniu będzie czynne we wtorki od 10 do 12 i w piątki od 14 do 16. Od października do końca roku biuro czynne będzie w środy w godzinach 14-16. Zapisy prowadzone będą w godzinach jego otwarcia.