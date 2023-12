W Nadleśnictwie Grodzisk można już kupić choinkę na nadchodzące święta

Żywa czy sztuczna? Takie pytania już goszczą już w wielu domach. Jaką choinkę wybrać na święta? I gdzie kupić ją w rozsądnej cenie? Ile trzeba w tym roku wydać na drzewko?

Leśnicy zachęcają, aby naturalne choinki kupować w nadleśnictwach, ponieważ drzewko, które nabywamy, jest zawsze żywe oraz świeże. Warto zajrzeć do szkółek prowadzonych przez leśników, bo ceny są tam zdecydowanie niższe.

W Nadleśnictwie Grodzisk (w Porażynie) sprzedaż drzewek rusza 16 grudnia i potrwa do 22 grudnia. Od poniedziałku do piątku drzewka można wybierać w godzinach od 8 do 15, w weekend od 9 do 13.

W Leśnictwie Rakoniewice sprzedaż będzie prowadzona od 18 do 22 grudnia, w godzinach od 8 do 15.

W obecnej ofercie nadleśnictwa za każdą choinkę do 3 metrów wysokości trzeba zapłacić 40 złotych, za taką w granicach od 3 do 6 metrów - 60 złotych. Każde drzewo powyżej 6 metrów to koszt 80 złotych.