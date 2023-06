W sobotę w Grodziskiej Hali Sportowej odbędzie się 42. Giełda Birofiliów

W najbliższą sobotę, 17 czerwca, odbędzie się w Grodziskiej Hali Sportowej 42. Giełda Birofiliów. Wystawiać będą się kolekcjonerzy pamiątek związanych z tradycjami piwowarskimi z całej Polski. Nie jest to jedyna atrakcja.

Przygotowano bowiem także niespodziankę. Jak mówi organizator giełdy, Marek Bochyński, gościem wydarzenia będzie Zachariasz Wojciechowski, wnuk Antoniego Thuma, legendarnego grodziskiego piwowara. Przyjedzie on do Grodziska Wielkopolskiego wraz ze śpiewającą córką.

Podczas giełdy odbędzie się promocja książki Z. Wojciechowskiego o jego dziadku. Promocji towarzyszyć będzie koncert poezji śpiewanej w wykonaniu córki. Będzie też okazja do nabycia książki i zdobycia autografu autora. - Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej giełdy - zachęca Marek Bochyński. - Startujemy o godzinie 8. Giełda potrwa do godziny 13.

Przypomnijmy, że giełda towarzyszy obchodom Grodziskiego Piwobrania.