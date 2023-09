Wybredny złodziej rowerów zatrzymany. Długo nie cieszył się ze swojego łupu

O pierwszej kradzieży policjanci zostali powiadomieni w sobotę, 9 września. Mieszkanka Wolsztyna zaalarmowała funkcjonariuszy, że dzień wcześniej, gdy robiła zakupy w centrum miasta, jej niezabezpieczony jednoślad padł łupem złodzieja.

- relacjonuje asp. sztab. Wojciech Adamczyk, oficer prasowy wolsztyńskiej policji.

Funkcjonariusze skontaktowali się z komisariatem policji w Rakoniewicach. Jak się okazało, tutejsi policjanci otrzymali podobne zgłoszenie, z którego wynikało, że tego samego dnia w Rostarzewie sprzed sklepu skradziono rower.

- Wzajemna wymiana informacji doprowadziła mundurowych do zaskakujących wniosków. Okazało się, bowiem, że za obiema kradzieżami stoi mężczyzna, który ukradzionym w Wolsztynie rowerem dojechał do Rostarzewa, pozostawił go przed miejscowym sklepem, ukradł kolejny, ponieważ był „lepszy” i nim dojechał do swego domu