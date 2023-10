XVIII Gala Ślubna w Pałacu i Spichlerzu Wąsowo. Trendy, nowości na rynku i sprawdzeni fachowcy

Gala Ślubna to coroczne wydarzenie, które jest fantastyczną okazją dla przyszłych par młodych do zapoznania się z ofertą wielu firm działających w branży ślubnej. By dobrze przygotować się do tej szczególnej uroczystości, warto zadbać nie tylko o oprawę muzyczną, menu, ale też różnego rodzaju detale i niespodzianki dla gości. Wszystko, co niezbędne, by zorganizować wymarzony ślub i wesele, można było znaleźć podczas kolejnej edycji Gali Ślubnej w Wąsowie. Od obrączek, po zachwycające wyroby cukiernicze i dekoracje, które zaskakiwały każdym detalem. Organizatorzy zaprosili do współpracy wystawców z bardzo różnych kategorii w szeroko pojętej branży weselnej.

Piękne stoiska przygotowali przedstawiciele pracowni sukien ślubnych, jubilerzy, cukiernicy, dekoratorzy wnętrz, fotografowie. Wśród gości było wiele młodych osób, planujących ślub. Jedna z par, z którą rozmawialiśmy, powie sobie „tak” za dwa lata, ale przygotowania do uroczystości chcą zacząć z dużym wyprzedzeniem.