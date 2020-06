Zabytkowa drabina została przekazana do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

Od 2005 roku, gdy drewniana drabina została przekazana przez zakład cukrowni w Opalenicy, znajdowała się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim. Kilka lat czekała na odpowiednie miejsce w budynku muzeum w Rakoniewicach, gdzie mogłaby zostać wyeksponowana i cieszyć oko sympatyków pożarnictwa.

I udało się. W środę strażacy z PSP oraz OSP Grodzisk Wielkopolski, przy nieocenionej pomocy firmy Estdan Pomoc Drogowa, przetransportowali drabinę do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, gdzie znalazła swój nowy dom.

Drabinę można oglądać w godzinach otwarcia muzeum. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, obiekt czynny jest dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 15, a w weekendy od 9 do 16.