Burmistrz Grodziska Piotr Hojan wyraża solidarność z Ukrainą: - Jesteśmy gotowi pomóc naszym partnerom z Dolyny

Jak powiedział nam burmistrz Piotr Hojan, ratusz będzie kontaktował się ze swoimi partnerami i przyjaciółmi z Dolyny:

- Z tego, co mi wiadomo, działania prowadzone są dość blisko nich. Z pewnością z naszej strony będę chciał zapewnić o gotowości do pomocy. Zapytać o to, jaka jest sytuacja, czy możemy ich w jakiś sposób wesprzeć. Nie tylko gestami solidarności, modlitwą, co oczywiście również jest bardzo ważne, ale też wymiernie. Jeśli tylko okaże się, że mają jakieś potrzeby, będziemy organizować akcję zbiórki. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że jesteśmy całym sercem z Ukrainą, naszymi przyjaciółmi i całą społecznością ukraińską, która wybrała Grodzisk na swój drugi dom - dodał.