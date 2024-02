Chcesz zostać strażakiem? Trwa nabór do KP PSP Grodzisk

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty, który docelowo ma zostać starszym ratownikiem – kierowcą. Kandydaci do służby muszą posiadać obywatelstwo polskie, korzystać w pełni z praw publicznych, być osobami niekaranymi, posiadać wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Poza tymi wymaganiami, kandydaci muszą dysponować prawem jazdy kategorii C.

Wolny etat zostanie uzupełniony spośród osób, które przystąpią do ogłoszonego właśnie naboru. Składa się on z 7 etapów. Chętni muszą wykazać się nie tylko wiedzą na temat ochrony przeciwpożarowej, zrobić dobre wrażenie na komisji, ale również poradzić sobie z testem sprawności fizycznej (podciąganie na drążku, bieg po kopercie, próba wydolnościowa). Wyzwaniem dla niektórych będzie na pewno sprawdzian braku lęku wysokości czy sprawdzian z pływania.