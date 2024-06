W połowie lipca na mieszkańców i turystów czekają Dni Jezior i Ziemi Wolsztyńskiej. Kilkudniowa impreza co roku cieszy się sporą popularnością. Do Wolsztyna, szczególnie na koncerty gwiazd, przyjeżdżają również mieszkańcy sąsiednich miejscowości.

Najwięcej emocji co roku budzą koncerty gwiazd. Kto wystąpi w tym roku? Jak zdradza dyrektor Wolsztyńskiego Domu Kultury Jarosław Świrszcz, w sobotę na scenie pojawi się znany z przeboju "Wyglądasz idealnie" Konrad Skolimowski, znany bliżej jako Skolim. Artysta oraz aktor znany z roli Patryka w serialu „Barwy Szczęścia” emitowanego w TVP, jest autorem hitów takich jak „Wyglądasz idealnie”, „Kiss me baby”, „Nie dzwoń do mnie mała” czy „Temperatura”.