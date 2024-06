Dni Kościana już w ten weekend! Kto wystąpi na scenie u sąsiadów?

W sobotę, 15 czerwca, w godzinach od 12 do 24 odbędzie się Kościański Festiwal Smaków Świata. Food trucki zaparkują przy basenie. Tam też o godzinie 17 na scenie wystąpi znany z przeboju "Wyglądasz idealnie" Konrad Skolimowski, znany bliżej jako Skolim . Artysta oraz aktor znany z roli Patryka w serialu „Barwy Szczęścia” emitowanego w TVP, jest autorem hitów takich jak „Wyglądasz idealnie”, „Kiss me baby”, „Nie dzwoń do mnie mała” czy „Temperatura”.

O godzinie 20 zaplanowano koncert Viki Gabor. To polska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka, finalistka drugiej edycji The Voice Kids oraz zwyciężczyni 17. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Wydała dwa albumy studyjne: Getaway (Into My Imagination) i ID.