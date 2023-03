Dofinansowania dla naszych strażaków. Kupią sprzęt, mundury, będą też remonty

Ochotnicza Straż Pożarna w Granowie na doposażenie jednostki otrzymała 20 tysięcy złotych. Taka sama kwota trafi do druhów z Gradowic, którzy przekażą dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

20 tysięcy złotych to dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąblewie, która przeznaczy te środki na wymianę umundurowania oraz zakup podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów.

Jednostki z powiatu grodziskiego: Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu na projekt pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy strażaków" otrzymała 20 tysięcy złotych. OSP w Parzęczewie zakupi ubrania specjalne dzięki dofinansowaniu w wysokości 20 tysięcy. Ochotnicza Straż Pożarna w Śniatach otrzyma 13 tys. 900 złotych na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych, niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych.

W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów oraz strażacy reprezentujący jednostki, do których trafią środki finansowe. Podczas swoich wystąpień goście złożyli gratulacje wszystkim beneficjentom oraz podziękowania za współpracę oraz służbę na rzecz lokalnej społeczności.

Jednostki z powiatu nowotomyskiego: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrośnicy w hełmy strażackie zwiększające bezpieczeństwo druhów w trakcie działań ratowniczych na terenie powiatu nowotomyskiego zostanie dofinansowane kwotą 20 tysięcy złotych. Identyczne wsparcie trafi do OSP Brody na wyposażenie osobiste ochronne strażaka do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii.

Druhowie ze Zbąszynia i Wąsowa również otrzymają po 20 tysięcy na zakup sprzętu i wyposażenia. Zwiększenie skuteczności działania oraz poprawa bezpieczeństwa strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuponiach to projekt, który także zostanie wsparty kwotą w wysokości 20 tysięcy. Takie same środki przyznano druhom z OSP Opalenica (na zakup wyposażenia osobistego dla strażaków) oraz OSP w Koninie na zakup hełmów i zestawu podstawowego do oznakowania terenu akcji.