Dwa pobicia w powiecie grodziskim. Sprawcy jednego z nich zostali już zatrzymani

Do pierwszego zdarzenia doszło jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Zgłoszenie w tej sprawie funkcjonariusze otrzymali w piątek, 22 grudnia, chwilę przed północą.

- Z informacji przekazanej policjantom wynika, że w okolicy Placu Powstańców Wielkopolskich i ulicy Szerokiej doszło do szarpaniny pomiędzy 4 osobami. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, zastali tam dwie osoby pokrzywdzone. Z naszych dotychczasowych ustaleń wynika, że pomiędzy mężczyznami doszło do sprzeczki, ale nie znamy jej powodu. Jeden z pokrzywdzonych trafił do szpitala, który opuścił po opatrzeniu obrażeń