Dyrektor PSSE w Grodzisku o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie

Najważniejszą wiadomością jest to, że nie wzrasta liczba zachorowań. Przypomnijmy, że do tej pory w powiecie grodziskim potwierdzono dwa zakażenia, z czego jeden z nich to przypadek uznany za zdrowego.

- Czekamy na dwa ujemne wyniki zakażonej kobiety i wówczas będziemy mogli również ją uznać za zdrową. Obecnie zakażona przebywa jeszcze w izolacji domowej- wyjaśnia dyrektor PSSE w Grodzisku.

Decyzją sanepidu nałożono kary na czterech mieszkańców powiatu grodziskiego. Ryszard Ber nie wyklucza, że pojawią się kolejne kary. - Nakładamy je w przypadku rażących przypadków łamania przepisów. Jeśli ktoś regularnie ignoruje obowiązujące przepisy, musi liczyć się z tym, że zostanie ukarany.

Sytuacja w powiecie jest dobra i tak powinno zostać, dlatego dyrektor sanepidu apeluje o pełną odpowiedzialność. W poniedziałek zostaną otwarte parki i lasy. - Korzystajmy z nich dla zdrowia psychicznego i fizycznego, ale z umiarem i rozsądkiem. Nie zapominajmy o zasłanianiu nosa i ust, a także o jednorazowych rękawiczkach. Trudno jest jednoznacznie powiedzieć, czy decyzja rządu o otwarciu tych miejsc to dobra decyzja. Oczywiste jest, że na świeżym powietrzu żyje nam się lepiej. Nie zapominajmy jednak, że najważniejszy jest rozsądek- podkreśla Ryszard Ber.

I dodaje: - Na razie nic się u nas nie zmienia w kwestii osób zakażonych i to najważniejsza wiadomość.