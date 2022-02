Kolejne oddziały w Wielkopolsce przestają być covidowymi. Co z naszymi szpitalami? Ania Borowiak

„Odmrażanie” oddziałów covidowych oznacza poprawę dostępności do leczenia dla pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji z powodów innych schorzeń niż COVID-19. To także możliwość powrotu do standardowej pracy dla personelu medycznego zmęczonego walką z pandemią. W Wielkopolsce kolejne oddziały przestają pełnić funkcję covidowych. Co z placówkami w Grodzisku, Nowym Tomyślu i Wolsztynie?