25-latek ukradł parasol ogrodowy. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia!

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim 5 lat pozbawienia wolności grozi 25-latkowi, który ukradł parasol ogrodowy.

- Funkcjonariusze wydziału kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. w ubiegłym miesiącu przyjęli zawiadomienie dotyczące kradzieży parasola ogrodowego o wartości blisko 1500 złotych. Zawiadamiający poinformował, że do zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 lipca br. na terenie jednej ze stacji paliw w Grodzisku Wlkp

- tłumaczyła Aleksandra Hoffmann z KPP w Grodzisku Wielkopolskim. Jak dodaje kryminalni natychmiast podjęli czynności procesowe.

- W wyniku uzyskanych informacji oraz zebranych dowodów wytypowali grupę osób, która mogła mieć związek z kradzieżą. Kilka dni temu praca policjantów doprowadziła do ustalenia sprawcy kradzieży parasola. 25-letni mieszkaniec Grodziska Wlkp. podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanego czynu. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, które wróciło do właściciela. Kodeks karny za tego typu przestępstwo przewiduję karę 5 lat pozbawienia wolności