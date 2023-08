Zgłoszenie o podejrzeniu podpalenia na łące między Granówkiem a Jaskółkami. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja Dominika Kapałka

Do grodziskiej straży i policji wpłynęło zgłoszenie dotyczące "rzekomego" podpalania stogu na łące między Granówkiem a Jaskółkami. OSP Granowo

We wtorkowy wieczór, 22 sierpnia 2023 roku po godzinie 20:00 do strażaków z grodziskiej komendy wpłynęło zgłoszenie dotyczące "rzekomego" podpalania stogu na łące między Granówkiem a Jaskółkami. Do zdarzenia zaalarmowani zostali również grodziscy policjanci.