Respect Energy sponsorem tytularnym stadionu w Grodzisku Wielkopolskim

- Cieszymy się z rozpoczęcia współpracy z Wartą Poznań – rozpoznawalnym klubem piłkarskim o wieloletniej tradycji, zaangażowanym także w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki wsparciu Respect Energy oraz odnawialnej energii dostarczanej do obiektu, Stadion Respect Energy w Grodzisku Wlkp. będzie zielonym domem dla najpopularniejszej dyscypliny sportu w Polsce. Liczymy także, że dzięki nawiązanej współpracy pomożemy firmom z województwa wielkopolskiego w ograniczeniu kosztów związanych z energią

- wskazuje Grzegorz Bruski, członek zarządu Respect Energy.

Zgodnie z umową zawartą przez Respect Energy i Wartę Poznań obiekt w Grodzisku zmienia nazwę na Stadion Respect Energy. Firma będzie sponsorem tytularnym stadionu przez najbliższe dwa lata, do połowy 2025 roku.

- Współpraca Warty Poznań z Respect Energy to istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i kolejne podkreślenie naszego silnego zaangażowania w ekologię. Uważamy, że ta kooperacja nie tylko wzmocni naszą markę, ale także przyczyni się do promowania zrównoważonych praktyk w całej branży sportowej. Dla nas jest to nie tylko współpraca biznesowa, a przede wszystkim poważna inicjatywa, która podkreśla nasze zaangażowanie klubu w budowanie lepszej przyszłości dla naszej społeczności oraz planety