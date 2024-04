Nadleśnictwo Grodzisk będzie rozdawać darmowe sadzonki drzew

Przed nami 6. edycja ogólnopolskiej akcji #sadziMY. Akcja skierowana jest do wszystkich obywateli i ma na celu zaangażowanie społeczeństwa w aktywną działalność na rzecz polskiego leśnictwa i ochrony przyrody. W ramach tej akcji leśnicy ze wszystkich nadleśnictw w kraju będą za darmo rozdawać sadzonki drzew. Na wielkie narodowe sadzenie przygotowano w tym roku w całym kraju milion sadzonek różnych drzew.

W najbliższy piątek, 12 kwietnia, każdy chętny może zgłosić się do najbliższego nadleśnictwa, by odebrać sadzonkę i zasadzić ją na własnym gruncie.

- Sadzonki będzie można odebrać w godzinach od 9 do 15, przy siedzibie Nadleśnictwa Grodzisk w Lasówkach. Każdy, kto się do nas zgłosi, otrzyma sadzonkę oraz dokładną instrukcję, co dalej zrobić. Zapraszamy wszystkich chętnych. Do dyspozycji będą sadzonki sosny, czereśni ptasiej i jarzębiny