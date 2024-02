Wypompowywanie wody w pobliżu PKP w Granowie. Zagrożone były tory kolejowe. Interweniowała pobliska jednostka!

- powiedział bryg. Marcin Nowak. Jak dodał oficer prasowy grodziskiej straży ochotnicy z OSP Granowa, dwoma jednostkami, od rana działają w związku z wypompowaniem wody w rejonie PKP w Granowie.

- To nie jest jakaś duża interwencja, ale nie można bagatelizować zagrożenia, zwłaszcza gdy w grę wchodzą budynki i cała infrastruktura kolejowa. Oczywiście nic nie zostało zalane, ale w tej interwencji chodziło o to, by zapobiec zalaniu np. torów kolejowych. Gdyby do tego doszło, mogłoby dojść do zakłócenia ruchu pociągów