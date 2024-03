Dla osób, które nieustannie wypatrują cieplejszych dni, słońca i zieleni, informacja na temat pierwszego dnia wiosny może okazać się wręcz zbawienna. Początek wiosny jest to idealna okazja, aby już na dobre pożegnać zimę i przygotować się na nadejście pięknych i ciepłych dni.

21 marca przypada pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, dlatego najmłodsi mieszkańcy gminy Wielichowo, czyli dzieci z Przedszkola „Świat Bajek”, powitali nową porę roku. Przedszkolaki w wesołym korowodzie przeszły ulicami miasta. Pod czujnym okiem strażaków spalono również marzannę. Jest to zdecydowanie jeden z najbardziej popularnych polskich zwyczajów związanych z pierwszym dniem wiosny. Spalenie jej lub utopienie ma pomóc usunąć efekty działania zimy (np. zamieranie przyrody) i przywołać cieplejszą porę roku. Mamy nadzieję, że przedszkolakom się to uda, a piękna wiosenna pogoda lada moment zapuka do naszych okien.