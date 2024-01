Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej numer 4 w Grodzisku Wielkopolskim

Każde dziecko wie, że Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe święto w kalendarzu, z pewnością jedno z najsympatyczniejszych i najmilszych. Za organizacją czwartkowych obchodów stoją wspólnie społeczność szkolna "Czwórki", sołtys Kobylnik oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

- Witam państwa na szkolnych obchodach Dnia Babci i Dnia Dziadka. Z tego co wiem, wnuki mają państwu dziś do zaoferowania to, co najpiękniejsze, bo to wielkie serce dla tych, których kochają