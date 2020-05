Dzień Strażaka inny niż zawsze. Wręczono awanse zawodowe

Po przyjęciu meldunku mł. bryg. Krzysztof Wojtaszewski, zastępca komendanta powiatowego PSP

w Grodzisku Wlkp., powitał zebranych, przekazał w imieniu przełożonych, władz rządowych oraz własnym życzenia z okazji Dnia Strażaka.

W 2020 roku na wyższe stopnie służbowe awansowani zostali:

asp. sztab. Piotr Bamber - do stopnia młodszego kapitana;

st. asp. Jarosław Jankowski - do stopnia aspiranta sztabowego;

mł. asp. Paweł Gawarzewski i Paweł Wocial - do stopnia aspiranta;

mł. ogn. Krzysztof Juja i Tomasz May - do stopnia ogniomistrza;

st. sekc. Anna Klapa, Marek Fórmaniak, Bartosz Owczarek, Szymon Ziegler - do stopnia młodszego ogniomistrza;

str. Kamil Jąder - do stopnia starszego strażaka.

Na zakończenie mł. bryg. Marcin Nowak odczytał list skierowany dla strażaków OSP i PSP od Prezydenta RP.