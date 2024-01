Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Grodzisku. Co zaplanowano?

Grodziski Klub Biegacza oraz Athletic Łodyga Team zapraszają na wspólny marsz nordic walking, podczas którego będzie można dołożyć się do orkiestrowej puszki. Start na parkingu przy firmie Growag w Zdroju o godzinie 9:30.

Orkiestrowe granie rozpocznie się już o godzinie 9 w Grodziskiej Hali Sportowej. Uczniowski Klub Sportowy Dyskobolia zaprasza do kibicowania w ramach Halowego Turnieju Piłki Nożnej Młodzików.

- Sztab liczy 55 wolontariuszy. Trwają intensywne przygotowania do finału, dopinamy szczegóły programu, cały czas przyjmujemy gadżety na licytacje

Zebrane fundusze posłużą tym razem do zakupu sprzętu medycznego dla polskich szpitali, a tegoroczny finał odbędzie się pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!".

GKB już po raz trzynasty zaprasza do udziału w biegu organizowanym w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie już trasa będzie wiodła z Grodziska Wielkopolskiego do Ptaszkowa, gdzie biegacze, wzorem poprzednich lat, odwiedzą sztab w miejscowej szkole. Zapisy przyjmowane są na stronie www.gkb.info.pl

Jak co roku mile widziane są barwne przebrania. Start zaplanowano na godzinę 14, a poprzedzi go rozgrzewka. Biegacze wyruszą spod Centrum Kultury Rondo. Po krótkim postoju w Ptaszkowie, zaplanowano wspólny powrót do Grodziska.