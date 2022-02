Grodzisk: biblioteka od trzech lat realizuje polsko-ukraiński projekt. Dyrektor przyznaje: - Jesteśmy wstrząśnięci agresją Rosji na Ukrainę

Jak mówi dyrektor Marek Adamski, jest wstrząśnięty agresja Rosji na Ukrainę: - Od trzech lat realizujemy nasz projekt z Ukraińcami, mieszkającymi w Grodzisku. Spotykają się oni u nas na zajęciach, wspólnie obchodzimy święta, ważne uroczystości. Dla nich te spotkania to nie tylko okazja do lepszego poznania języka polskiego, ale i naszej mentalności, zwyczajów, kultury. A i my uczymy się od nich wiele. Opowiadają nam o swoich tradycjach, rodzinach, życiu na Ukrainie. Jestem zszokowany tym, co się dzieje. W najbliższy poniedziałek o 16 mamy kolejne spotkanie. Myślę, że poświęcimy je właśnie temu tematowi. Chciałbym wyrazić głęboką solidarność z całą Ukrainą i Ukraińcami, mieszkającymi u nas - podkreśla.