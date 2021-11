Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2022. Które pomysły mieszkańców otrzymały dofinansowanie?

Największe dofinansowanie, bo w kwocie 37 200 złotych, zostanie przeznaczone na projekt pod tytułem "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grąblewie – etap II". Inicjatywa zakłada poprawę bezpieczeństwa i estetyki w budynku poprzez zakup 120 krzeseł, wymianę i montaż drzwi wejściowych, malowanie korytarza po wymianie drzwi.

Drugi złożony przez mieszkańców projekt, który również zakwalifikował się do przyznania wsparcia, to zakup i montaż zabawek do istniejącego placu zabaw. Na ten cel z gminnego budżetu wygospodarowane zostanie 15 tysięcy złotych.

„Zwolnij! - nasze dzieci tu spacerują" to projekt, który będzie polegał na montażu na terenie gminy billboardów związanych z bezpieczeństwem mieszkańców. Inicjatywa dofinansowana zostanie kwotą 12 300 zł.

30 430 zł to kwota, która ma zostać przeznaczona na utwardzenie podłoża, zakup i montaż stojaków na 30 miejsc postojowych dla rowerów przy Szkole Podstawowej nr 2.

Ostatnim projektem, który zakwalifikował się do dofinansowania, jest „Interaktywny dywan w Szkole Podstawowej w Kąkolewie” - kwota 10 500 zł.