Jubileusz 65-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kąkolewie

Podczas spotkania nie zabrakło wspomnień i gratulacji. Tym bardziej, że panie mają na swoim koncie wiele sukcesów. Dość powiedzieć, że ze źródeł zewnętrznych w ostatnich latach pozyskały ponad 100 tys. złotych, za co szczególnie podziękowano członkini młodego pokolenia, Marcie Wasilwskiej. Kwiatami wyróżniono najstarszą działaczkę KGW, 95-letnią Martę Ksiąg i Irenę Kaczmarek, które są w strukturach od 65 lat. Warto też podkreślić, że najdłużej aktywną członkinią jest Zofia Pucicka, która wpisała się do koła w październiku 1958 roku. Zaproszono także na scenę poprzednie przewodniczące: Mirosławę Popiołek i Marię Baumel. Były gratulacje i życzenia ze strony zaproszonych pań z zaprzyjaźnionych kół, a także władz samorządowych.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od mszy w kościele w Kąkolewie. Po nabożeństwie wszyscy zebrani przeszli do miejscowej szkoły podstawowej, gdzie odbyła się oficjalna część spotkania. Uczestnicy, wśród których, prócz działaczek, nie zabrakło m.in. burmistrza Grodziska Piotra Hojana, przewodniczącego Rady Miejskiej Józefa Gawrona, przewodniczącego Rady Powiatu Sebastiana Skrzypczaka, sołtysa Bronisław Herzog, prezesa OSP i radnego gminnego Sławomira Pucickiego, mieli okazję obejrzeć okolicznościowy występ w wykonaniu uczniów. Wysłuchali także historii koła, zaprezentowanej przez prowadzące uroczystość członkinie: Martę Wasielewską i Agnieszkę Borowczak oraz obejrzeli prezentację multimedialną, obrazującą dzieje i sukcesy działaczek.

Panie dziękowały za wszystkie życzenia, słowa wsparcia i to, że zawsze mogą liczyć na pomoc samorządu, szkoły, działających w gminie organizacji i sponsorów.

Burmistrz Piotr Hojan podkreślił siłę takich organizacji jak KGW, gratulował osiągnięć, podkreślając zasługi kobiet z Kąkolewa, ich determinację w dążeniu do celu i wielki wpływ na rozwój swojej społeczności. W podobnym tonie wypowiadali się także pozostali goście.

Historia KGW w Kąkolewie Koło Gospodyń Wiejskich w Kąkolewie zostało powołane do życia w czerwcu 1958 r. Na zebraniu założycielskim było 10 pań: Krystyna Gracz, Franciszka Chmiel, Zofia Maniecka, Janina Żybura, Zofia Nowak, Marta Ksiąg, Maria Wamberska, Zofia Kaczmarek, Tekla Śledź oraz Sabina Werewka. Powierzyły one funkcję przewodniczącej koleżance Krystynie Gracz.

W czasie swojej 65-letnicj działalności panie podejmowały wiele inicjatyw, mających na celu integrację środowiska wiejskiego, pielęgnowanie tradycji, a także pomoc rolnikom, ułatwienie życia sobie samym - gospodyniom wiejskim w dbałości o zdrowie. Bardzo owocna w tym początkowym okresie była współpraca ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych z Kąkolewa.

Jak podano, ważnym elementem działalności koła było i jest po dziś dzień organizowanie szkoleń i kursów: gotowania, szycia, dbałości o zdrowie i urodę, wyplatania koszyków, wyrabiania ozdób, plecenia wianków i stroików.

Życie kulturalne skupiało się na organizacji Dnia Kobiet, Dnia Seniora, dożynek, zabaw sylwestrowych czy wycieczek krajoznawczych w atrakcyjne rejony kraju oraz na organizacji zabaw tanecznych. Czas spędzony na wspólnej zabawie do dziś żywo tkwi w pamięci starszych członkiń.

Co warto podkreślić, zabawy taneczne były również dochodowe. Pieniądze zarobione podczas kwest przeznaczono na działalność statutową, ponieważ dawniej to było (oprócz składek) jedyne źródło przychodów dla organizacji. Wykorzystywano je na wykończenie pomieszczeń w sali wiejskiej, wyposażenie kuchni, zakup naczyń i sprzętu do wypożyczenia, ułatwiającego pracę gospodyń.