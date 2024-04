Grodziski Klub Biegacza zaprasza na kolejne sprzątanie terenów leśnych Anna Borowiak

GKB

Grodziski Klub Biegacza zaprasza na kolejne sprzątanie terenów leśnych. Do akcji może dołączyć każdy, komu los środowiska naturalnego nie jest obcy. W tym aspekcie wiele jest jeszcze do zrobienia, bowiem wciąż zdarzają się osoby, które śmieci zamiast do kosza - wyrzucają do lasu.