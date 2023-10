Jakub Rutnicki: Czas zasypać rowy, które Kaczyński latami budował na nienawiści

Jakub Rutnicki zdobył ponad 67 tysięcy głosów. Dla porównania, "jedynką" na liście Prawa i Sprawiedliwości był Krzysztof Czarnecki, który uzyskał 37 420 głosów. Poseł Rutnicki nie kryje, że to wynik historyczny. Podkreśla również, że wysoka frekwencja w tegorocznych wyborach jest dowodem na to, że społeczeństwo chce zmian.

- Przede wszystkim chcę bardzo podziękować wszystkim wyborcom za to, że zagłosowali na partie opozycyjne, w szczególności na Koalicję Obywatelską. To, co najważniejsze, to ogromna mobilizacja wyborców i frekwencja, jakiej jeszcze nie było. To pokazuje, że ludzie chcieli zmiany, że mieszkańcy Wielkopolski i całego kraju chcą państwa wolnego, demokratycznego, otwartego i proeuropejskiego

- mówi Jakub Rutnicki.

Poseł podkreśla, że jego indywidualny wynik to ogromny sukces, a najważniejszą kwestią jest to, by teraz jak najszybciej utworzyć rząd.