Wybory parlamentarne 2023. Jakie wyniki uzyskali kandydaci z powiatu grodziskiego?

- podsumowała swój start w wyborach Agnieszka Linkiewicz-Mendel.

O miejsce w Sejmie ubiegali się również Adam Boch i Magdalena Kucharczyk z list Nowej Lewicy.

- Dziękuję wszystkim, którzy zaufali mi oddając na mnie swój cenny głos. Co prawda nie zostałem wybrany posłem na Sejm RP, ale 1661 głosów oznacza trzeci wynik na liście Lewicy (z piątego miejsca!) oraz solidną bazę do dalszych działań społecznych i politycznych w naszym fyrtlu. To także piąty indywidualny wynik ze wszystkich kandydatów startujących w tych wyborach w gminie Grodzisk Wielkopolski! Jestem wzruszony tym, że w naszym mieście prawie pół tysiąca wyborczyń i wyborców zaufało mi (...)