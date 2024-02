Jechał ponad 100 km/h w obszarze zabudowanym. Stracił prawo jazdy

Nie od dziś wiadomo, że prędkość to najczęstsza przyczyna wypadków drogowych, dlatego też dla policjantów ruchu drogowego kontrole prędkości to podstawa. Dyscyplinowanie uczestników poruszających się po drogach, którzy swoją postawą zagrażają bezpieczeństwu, to ważny czynnik, mający wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działania policjantów realizowane są w różnych miejscach powiatu grodziskiego.

W środę, 31 stycznia, około godziny 15 funkcjonariusze w miejscowości Cykówiec zatrzymali do kontroli kierującego mercedesem.

- 45-letni mieszkaniec powiatu grodziskiego poruszał się z prędkością 101 kilometrów na godzinę w miejscu, w którym obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Spotkanie z policjantami zakończyło się mandatem w wysokości 1500 złotych, 13 punktami karymi oraz zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy

- mówi st. sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa grodziskiej policji.