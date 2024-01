Jechała zygzakiem. Miała w organizmie ponad 3,5 promila alkoholu

Każdy odpowiedzialny kierowca powinien zareagować na widok niebezpiecznej sytuacji drogowej, zagrażającej zdrowiu i życiu innych osób. Kiedy widzi się na jezdni dziwne lub agresywne zachowanie innego zmotoryzowanego, właściwym działaniem jest powiadomienie o tym policji.

Do takiego zdarzenia doszło we wtorek, 2 stycznia, chwilę przed godziną 17.

- Dyżurny grodziskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że pomiędzy Wielichowem a Tarnową jedna z uczestniczek ruchu drogowego zauważyła pojazd marki mini cooper, który poruszał się zygzakiem. To wzbudzało uzasadnione podejrzenie, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjanci natychmiast skierowali się we wskazane w zgłoszeniu miejsce i zatrzymali auto do kontroli. Okazało się, że pojazdem kierowała 42-letnia mieszkanka Jarocina