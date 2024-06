Kąpieliska w Grodzisku Wielkopolskim i okolicy - otwarte (16.06). Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk

Co to są kąpieliska?

Które kąpieliska są otwarte w Twojej okolicy? Sprawdź, gdzie popływasz w Grodzisku Wielkopolskim

Nie każde miejsce, gdzie chodzi się pływać, to kąpielisko. Na kąpielisku możesz czuć się bezpiecznie. Próbki wody są regularnie pobierane do badań, natomiast na miejscu sa ratownicy wodni. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Grodzisku Wielkopolskim.

Kąpielisko nad Jeziorem Strykowskim w miejscowości Strykowo

Kąpielisko w Parku Miejskim w Wolsztynie

Kąpielisko w Niepruszewie

Kąpielisko nad Jeziorem Lipno w miejscowości Stęszew

Kąpielisko przy Hotelu Szablewski nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim

🚩Kąpielisko nad Jeziorem Chomęcickim w Chomęcicach

Kąpielisko nad Jeziorem Świętym w Obrze

Kąpieliska w pobliżu Grodziska Wielkopolskiego

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Kąpielisko to świetny wybór na spędzenie czasu w upalne dni. Na miejscu przydadzą się: koc, ręcznik, czapka lub kapelusz, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem, woda oraz inne napoje. Gdy znudzi Cię moczenie się w wodzie lub opalanie warto złapać za książkę lub słuchawki. Jeśli lubisz aktywnie spędzać czas zabierz ze sobą piłkę lub rakietki do badmintona.