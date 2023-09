Kolejne ostrzeżenie IMGW dla Wielkopolski. Uwaga na burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla większości województwa wielkopolskiego. Wśród powiatów objętych ostrzeżeniem są m.in. powiat grodziski, nowotomyski i wolsztyński.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 85 km/h. Miejscami grad