Od 50 lat idą przez życie we dwoje. Złote gody w gminie Grodzisk

Małżeńskie medale dla par z gminy Grodzisk Wielkopolski

Spędzili ze sobą ponad pół wieku, ale doskonale pamiętają dzień, kiedy powiedzieli sobie "tak". Na dobre i złe, w zdrowiu i w chorobie ponad 50 lat temu obiecali sobie miłość na całe życie. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. We wtorek, 12 września, w Centrum Kultury Rondo medale wręczono parom z terenu gminy Grodzisk Wielkopolski.

Złote gody w gminie Grodzisk

Medale w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy, wręczył burmistrz Piotr Hojan, przewodniczący Rady Miejskiej Józef Gawron oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Maik. Jubilaci otrzymali również najlepsze życzenia, kwiaty i okolicznościowe upominki. Po uroczystym wręczeniu medali burmistrz Piotr Hojan i przewodniczący Rady Miejskiej Józef Gawron wznieśli toast za zdrowie par.

Jubilaci są wzorem do naśladowania dla innych. Taki staż małżeński to wyraz miłości na dobre i złe, czego serdecznie gratulujemy! Życzymy wszystkiego co najlepsze - wzajemnego dzielenia się miłością, odpowiedzialnością za bliskich, wspierania się w trudnych chwilach. Życzymy kolejnych lat spędzonych razem w zdrowiu, szczęściu i radości.