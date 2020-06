Które kąpieliska są bezpieczne? Sprawdziliśmy stan wód w jeziorach w naszej okolicy!

Rozpoczął się okres wakacyjny. Pogoda sprzyja, a letnia aura oznacza kąpiele w okolicznych jeziorach. Najpopularniejsze w pobliżu akweny są w Boszkowie oraz w Kuźnicy Zbąskiej. Jaki jest jednak stan ich wód?

Z tym pytaniem skierowaliśmy się do poszczególnych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Na terenie jeziora w Kuźnicy Zbąskiej nie utworzono żadnego kąpieliska. To oznacza, że jakość wody w jeziorze nie jest kontrolowana. Przypomnijmy, że na tym terenie od lat nie ma również ratownika, który nadzorowałby letnie kąpiele. A akwen m.in. ze względu na nierówny grunt bywa zdradliwy. I niestety dochodziło tam do tragedii.

Zdecydowanie lepiej sytuacja wygląda w Boszkowie. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie informuje, iż w bieżącym sezonie kąpielowym w Boszkowie Letnisku – „PUDEŁKOWO” jest utworzone kąpielisko, nadzorowane przez ratowników, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach. Badanie wody przed rozpoczęciem sezonu letniego próbka do badań laboratoryjnych została pobrana 15 czerwca, badanie wykazało przydatność wody do kąpieli, kolejne badania będą miały miejsce 8 lipca, 28 lipca oraz 18 sierpnia 2020r- wyjaśnia Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Lesznie, Paulina Bzdęga – Kramer.

Należy pamiętać o korzystaniu z kąpieli wodnych wyłącznie w miejscach wyznaczonych i strzeżonych przez ratowników. Ważną kwestią jest fakt, że alkohol i woda nie idą w parze - nawet mała ilość alkoholu przy połączeniu z wysoką temperaturą wpływa na naszą koncentracje i koordynację ruchową. Miejmy nadzieję, że tegoroczne wakacje będą bezpieczne!